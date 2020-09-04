Українська співачка Гайтана вже не вперше відверто ділиться з прихильниками шокуючими подробицями колишніх стосунків. Зараз виконавиця живе в щасливому шлюбі та виховує донечку Ніколь, втім раніше змушена була пережити погрози та обман.

Відвертою історією колишніх стосунків артистка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. У дописі зірка розповіла про чоловіка-афериста з яким прожила 12 років.

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За словами Гайтани, її бабуся відразу розпізнає аферистів і дуже різко дає зрозуміти їй про це. До прикладу, коли колишній співачки попросив оплатити перший внесок за загальну нерухомість, оформивши при цьому покупку тимчасово на себе, бабуся запідозрила недобре і забила тривогу.

Я заспокоювала її і говорила, що цей чоловік настільки турботливий, що хоче допомогти мені правильно розпоряджатися моїми заробленими грошима. Саме тому він запропонував мені не обтяжувати себе і оформити на нього довіреність, яка дає йому можливість ставити підпис на всіх документах від мого імені,

– написала Гайтана.

В дописі виконавиця зазначила, що він 12 років "мудро" керував її фінансами, поки одного разу у неї не з'явилася причина засумніватися в його порядності.

"Я несподівано для себе почала ставити питання і вимагати можливість розпоряджатися своїми грошима, які я ніколи не бачила. І тоді аферист проявився у всій своїй красі. Він зник з мого життя з усіма фінансами і нерухомістю, коли усвідомив, що я хочу взяти під контроль всі свої доходи. Висновок зробіть самі і стережіться шахраїв", – наголосила Гайтана.