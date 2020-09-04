Украинская певица Гайтана уже не впервые откровенно делится с поклонниками шокирующими подробностями прежних отношений. Сейчас исполнительница живет в счастливом браке и воспитывает дочь Николь, впрочем раньше вынуждена была пережить угрозы и обман.

Откровенной историей прежних отношений артистка поделилась на личной странице в инстаграме. В заметке звезда рассказала о мужчине-аферисте с которым прожила 12 лет.

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По словам Гайтаны, ее бабушка сразу распознает аферистов и очень резко дает понять ей об этом. К примеру, когда бывший певицы попросил оплатить первый взнос за общую недвижимость, оформив при этом покупку временно на себя, бабушка заподозрила неладное и забила тревогу.

Я успокаивала ее и говорила, что этот мужчинанастолько заботлив, что хочет помочь мне правильно распоряжаться моими заработанными деньгами. Именно поэтому он предложил мне не утруждать себя и оформить на него доверенность, которая дает ему возможность ставить подпись на всех документах от моего имени,

– написала Гайтана.

В заметке исполнительница отметила, что он 12 лет "мудро" руководил ее финансами, пока однажды у нее не появилась причина усомниться в его порядочности.

"Я неожиданно для себя начала задавать вопросы и требовать возможность распоряжаться своими деньгами, которые я никогда не видела. И тогда аферист проявился во всей своей красе. Он исчез из моей жизни со всеми финансами и недвижимостью, когда осознал, что я хочу взять под контроль все свои доходы. Вывод сделайте сами и берегитесь мошенников", – отметила Гайтана.