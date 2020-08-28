Украинская певица Гайтана решила признаться о своих прежних отношениях, о которых никогда не рассказывала ранее. Артистка живет в счастливом браке и воспитывает дочь Николь, впрочем, раньше она находилась в токсичных отношениях.

Таким откровенным заявлением звезда поделилась на своей официальной Instagram-странице. По словам Гайтаны, если вас унижают – надо непременно уходить из таких отношений и начинать новую жизнь.

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Однажды я наняла охранника. Это был вынужденный шаг. Мне угрожал бывший. После очередного скандала я вызвала милицию, когда он спал, собрав вещи я навсегда исчезла из его жизни. Он долго преследовал меня и пытался подловить, когда я возвращалась домой. Звонил каждые 5 минут, кричал в трубку что любит, не может без меня жить и если я не вернусь, обещал покончить с собой. Это были токсичные отношения, которые убивали меня,

– написала певица.

По ее словам, она делала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие. Поэтому ей понадобились годы, чтобы перестать видеть страшные сны, бояться и снова поверить в себя.

Такое откровенное для артистов сообщение привлекло немалое внимание пользователей сети.

"Спасибо за откровенность, на такое надо решиться, а это непросто", "Вы всегда делитесь такими историями, я просто не понимаю, как с вами это все могло происходить. Вы такой солнечный и искренний человек, и такие негативные люди вас окружали. Хорошо, что эти времена прошли и вы на правильном пути", "Горжусь вами. Надо иметь невероятное мужество, чтобы поставить точку", – написали пользователи под сообщением.