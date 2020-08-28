Українська співачка Гайтана вирішила відверто зізнатися про свої колишні стосунки, про які ніколи не розповідала раніше. Артистка живе в щасливому шлюбі та виховує донечку Ніколь, втім раніше вона перебувала в токсичних стосунках.

Такою відвертою заявою зірка поділилась на своїй офіційній Instagram-сторінці. За словами Гайтани, якщо вас принижують – треба неодмінно йти з таких стосунків та починати нове життя.

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Одного разу я найняла охоронця. Це був вимушений крок. Мені погрожував колишній. Після чергового скандалу я викликала міліцію коли він спав, зібравши речі я назавжди зникла з його життя. Він довго переслідував мене і намагався підловити коли я поверталася додому. Дзвонив кожні 5 хвилин, кричав в трубку що любить, не може без мене жити і якщо я не повернуся, обіцяв накласти на себе руки. Це були токсичні відносини, які вбивали мене,

– написала співачка.

За її словами, вона робила помилку кожен раз, коли терпіла і прощала фізичне насильство. Тож їй знадобилися роки, щоб перестати бачити страшні сни, боятися і знову повірити в себе.

Такий відвертий для артистів допис привернув чималу увагу користувачів мережі.

"Дякую вам за відвертість, на таке треба наважитися, а це непросто", "Ви завжди ділитеся такими історіями, я просто не розумію, як з вами це все могло відбуватися. Ви ж така сонячна і щира людина, і такі негативні люди вас оточували. Добре що ці часи минули і ви на правильному шляху", "Пишаюсь вами. Треба мати неймовірну мужність, щоб поставити крапку", – написали користувачі під дописом.