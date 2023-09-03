Українські імена мають глибоке коріння з великою історією. Минуло не одне століття з існування Київської Русі – прадавньої української держави, тому багато гарних імен забули. Нагадаймо красиві та милозвучні чоловічі імена.
Вау Не залишать байдужим: 5 православних жіночих імен, які зустрічаються найрідше
Стародавні чоловічі імена
- Аскольд – популярне ім'я на українських землях у давнину, адже всі ми пригадуємо князя Аскольда, який заснував Київське князівство. Означає "володіє списом".
- Всеволод – владне ім'я, "володіє всім". Відомим носієм цього імені є популярний автор дитячих творів Всеволод Нестайко.
- Дем'ян має значення "присвячений Дамії". Це була богиня родючості в грецькій міфології.
- Данило – ім'я з релігійним значенням, а саме – "Бог мені суддя".
- Євстахій було дуже популярним чоловічим йменням у давнину. Означає "спокійний", "міцний", "здоровий".
- Єремія – тлумачать як "вознесений (Богом) Яхве". Так було звати одного з найбільших давньоєврейських пророків.
- Любомир має дуже гарне та благородне значення – "любить мир".
- Маркіян перекладають дуже просто: "син Марка".
- Мирослав – ім'я, що складається з 2 слів: "мир" і "слава". Тобто, "той, що любить мир".
- Олександр – популярне ім'я не лише у стародавні часи, й зараз. Означає "захисник". Легендарною постаттю був Олександр Македонський – полководець, що заснував велику державу, до якої входила Македонія, Греція, Перська імперія та Єгипет.
- Олесь – це зменшена форма імені Олександр. Значення те ж саме "той, що захищає".
- Орест – бере початок зі Стародавньої Греції та значить "той, хто стоїть на горі".
- Радослав – чисто слов'янське ймення. А трактується воно як "той, що дбає про славу".
- Ростислав – теж питомо українське ім'я, що дісталося нам від слов'ян. Воно може тлумачитись так: "слава, яка зростає".
- Святослав – горде українське ім'я, яке говорить саме за себе. Означає "священна слава".
- Тарас – грецького походження, але успішно трансформувалося на українських землях ще у давні часи. Його значення пояснюють як "неспокійний", "бунтар".