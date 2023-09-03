Украинские имена имеют глубокие корни с большой историей. Прошло не одно столетие из существования Киевской Руси – древнейшего украинского государства, поэтому многие красивые имена забыли. Напомним красивые и благозвучные мужские имена.
Вау Не оставят равнодушным: 5 православных женских имен, которые встречаются реже всего
Древние мужские имена
- Аскольд – популярное имя на украинских землях в древности, ведь все мы вспоминаем князя Аскольда, основавшего Киевское княжество. Значит "обладает копьем".
- Всеволод – властное имя, "обладает всем". Известным носителем этого имени является популярный автор детских произведений Всеволод Нестайко.
- Демьян имеет значение "посвящённый Дамии". Это была богиня плодородия в греческой мифологии.
- Даниил – имя с религиозным значением, а именно – "Бог мне судья".
- Евстахий было очень популярным мужским именем в древности. Означает "спокойный", "крепкий", "здоровый".
- Иеремия – толкуют как "вознесенный (Богом) Яхве". Так было зовут одного из величайших древнееврейских пророков.
- Любомир имеет очень хорошее и благородное значение – "любящий мир".
- Маркиян переводят очень просто: "сын Марка".
- Мирослав – имя, состоящее из 2 слов: "мир" и "слава". То есть, "любящий мир".
- Александр – популярное имя не только в древние времена, и сейчас. Значит "защитник". Легендарной фигурой был Александр Македонский – полководец, основавший великую державу, в которую входили Македония, Греция, Персидская империя и Египет.
- Олесь – это уменьшенная форма имени Александра. Значение то же самое "защищающий".
- Орест – берет начало из Древней Греции и значит "стоящий на горе".
- Радослав – чисто славянское имя. А трактуется оно как "заботящийся о славе".
- Ростислав – тоже удельно украинское имя, доставшееся нам от славян. Оно может толковаться так: "растущая слава".
- Святослав – гордое украинское имя, которое говорит само за себя. Значит "священная слава".
- Тарас – греческого происхождения, но успешно трансформировалось на украинских землях еще в давние времена. Его значение объясняют как "беспокойный", "бунтарь".