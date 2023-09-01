Якщо ви очікуєте на немовля, то ймовірно, ви в пошуку імені для дитини. Вас можуть зацікавити імена релігійного походження. 24 Канал підготував невеличку збірку православних імен для дівчаток.

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Православні жіночі імена: перелік

Василина – рідкісне ім'я, що бере початок з давньогрецької мови. Там воно звучало як "Басилина", адже мало значення "дружина басилевса" – імператора. Так, форма з першою літерою "в" – "василевс", що нагадувало римський стиль, потрапила до Візантії. Тому Василина має значення "імператриця", "володарка".

Раїса також має давньогрецьку коріння. На українську перекладається як "безтурботна", "легковажна". Існує ще таке трактування, що Раїса утворилось від арабського слова "раїсат"та значить "начальниця".

Кетевань – популярне грузинське ім'я. Воно сформувалось від героя перської міфології Катаюна. Деякі вважають, що це грузинська форма імені Катерина, хоча вони не пов'язані між собою. Адже Кетевань походить з перської мови, тоді як Катерина – з грецької.

Аріадна — ім'я, що прийшло до нас із Давньої Греції. Було поширеним у старих міфах: саме так називалась донька царя Криту. Це ж ім'я належало християнській мучениці, яку вважають покровителькою всіх жінок з цим іменем. Аріадна трактується як "вірна дружина" або "гідна поваги".

Севастіана – жіноча форма чоловічого імені Севастіан. Утворилось від грецького слова "sebastianos", що означає "присвячений", "священний", "вельмишановний". У Київську Русь потрапило з Візантії, з поширенням християнства.