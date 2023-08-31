Щодня в церкві згадують якусь святу або святого. Вважається, якщо назвати дитину на його чи на її честь, то в малюка протягом всього життя поруч буде заступник і охоронець. 24 Канал підкаже, хто святкуватиме іменини у вересні та які імена найбільше підходять для кожної дати народження.

До теми Церковний календар на вересень: які головні свята у цьому місяці

Зауважимо, що з 1 вересня УПЦ переходить на новоюліанський календар, тому й дати святкування іменин відрізнятимуться у порівнянні з минулим роком.

Календар іменин на вересень 2023 за новоюліанським календарем

1 вересня – Семен, Марфа, Наталія, Семен, Татіана.

2 вересня – Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Демід, Іоанн, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Руфіна, Серафима, Стефан, Феодор, Федосій, Феодот, Філіпп, Юліан.

3 вересня – Олексій, Андрій, Василь, Василиса, Володимир, Домна, Дорофей, Юхим, Іоан, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій, Феоктист, Феофан, Філіпп, Харитон.

4 вересня – Яким, Олександр, Опанас, Василь, Григорій, Олена, Іоанн, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Симон, Стефан, Феодор, Юліан.

5 вересня – Авдей, Олексій, Опанас, Гліб, Давид, Єлизавета, Юхим, Захар, Іраїда, Максим, Раїса, Феодор.

6 вересня – Андрій, Архіп, Всеволод, Давид, Діонісій, Димитрій, Іоанн, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Фекла.

7 вересня – Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Пахомій, Петро, Сава, Стефан.

8 вересня – Іван, Георгій.

9 вересня – Яким, Олександр, Алексій, Ганна, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон.

10 вересня – Андрій, Василь, Гавриїл, Гліб, Євген, Іван, Касьян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Татіана.

11 вересня – Віктор, Герман, Дмитро, Ія, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій.

12 вересня – Олексій, Опанас, Данило, Іоан, Никодим, Микола, Семен, Феодор, Юліан.

13 вересня – Олександр, Валеріан, Єрофей, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Петро, Стефан, Юліан.

14 вересня – Іоан, Микола.



Як назвати дитину у вересні / Фото Canva

15 вересня – Андрій, Валеріан, Віссаріон, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іоанн, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Стефан, Федот, Яків.

16 вересня – Олексій, Віктор, Григорій, Дорофій, Йосип, Людмила, Сергій.

17 вересня – Олександра, Віра, Іоанн, Ілля, Ірина, Любов, Надія, Никодим, Павло, Серафим, Софія, Феодосій.

18 вересня – Олексій, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Ян, Аріадна, Аріна, Євфросинія, Ірина, Софія.

19 вересня – Олексій, Гаврило, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Ніл, Теодор, Трохим, Федір, Марія.

20 вересня – Олександр, Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян, Тетяна.

21 вересня – Олександр, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Петро, Ян.

22 вересня – Олександр, Веніамін, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Петро, Параска.

23 вересня – Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса.

24 вересня – Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Ібрагім, Павло, Сергій, Степан, Фекла.

25 вересня – Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Єфросинія.

26 вересня – Олександр, Опанас, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихін, Ян.

27 вересня – Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір, Федір, Акуліна, Февронія.

28 вересня – Олександр, Валентин, В'ячеслав, Георгій, Єгор, Єремей, Ібрагім, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родіон, Теодор, Федір, Харитон, Ян, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана.

29 вересня – Іван, Ян.

30 вересня – Який, Олександр, Олексій, Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія.