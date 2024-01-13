Зі Старим Новим роком: добірка красивих листівок для рідних та друзів

Зовсім нещодавно, в ніч з 31 грудня на 1 січня, світ відсвяткував Новий 2024 рік. А от в ніч з 13 на 14 січня деякі українці традиційно відзначатимуть Старий Новий рік. Зокрема, свято актуальне для людей, які живуть за юліанським календарем.

Раніше на 13 січня також випадало свято Меланки, а на 14 січня – свято Василя. Однак за новим церковним календарем українці вже їх відзначили 31 грудня та 1 січня. Тому сьогодні та завтра почути щедрівки, колядки та засівалки на вулицях можна рідше.

До речі Не лише Різдво та Миколая: як змінилися дати церковних свят на 2024 рік

З нагоди Старого Нового року 24 Канал зібрав добірку привітань у картинках. Вітаємо всіх, хто сьогодні святкує. Нехай усі негаразди залишаться у старому році!

Привітання зі Старим Новим роком у картинках

Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото maximum.fm

Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото maximum.fm

Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото pruvitannja.com.ua

Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото hochu.ua

Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото hochu.ua

Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото Telegraf

Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото lux.fm

Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото "ТСН"

Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото realist.online

Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото v24.com.ua