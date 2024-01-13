Раніше на 13 січня також випадало свято Меланки, а на 14 січня – свято Василя. Однак за новим церковним календарем українці вже їх відзначили 31 грудня та 1 січня. Тому сьогодні та завтра почути щедрівки, колядки та засівалки на вулицях можна рідше.
До речі Не лише Різдво та Миколая: як змінилися дати церковних свят на 2024 рік
З нагоди Старого Нового року 24 Канал зібрав добірку привітань у картинках. Вітаємо всіх, хто сьогодні святкує. Нехай усі негаразди залишаться у старому році!
Привітання зі Старим Новим роком у картинках
Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото maximum.fm
Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото maximum.fm
Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото pruvitannja.com.ua
Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото hochu.ua
Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото hochu.ua
Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото Telegraf
Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото lux.fm
Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото "ТСН"
Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото realist.online
Вітаємо зі Старим Новим роком / Фото v24.com.ua