Тепер батьки, які чекають появу немовлят, обирають все частіше давні українські імена або ті, що успішно прижились на наших землях. Зібрали добірку імен для дівчаток, які дуже гарно звучать.

Круто 5 унікальних імен для хлопчиків, які ви почуєте вперше

Давньоукраїнські жіночі імена: перелік

Оріяна – незвичне ім'я, що походить з латинської мови. Означає "схід", "світанок".

Квітка – це ймення, яке символізує красу та цвітіння. Адже ми уявляємо в цей момент красиві рослини, які радують зовнішнім виглядом та ароматом.

Світозара дуже гарно звучить. Має слов'янське коріння: "світло та "сяяти". Відповідно, таке й значення – "випромінює світло", "просвітляє".

Лукерія – ім'я, що виникло у Греції, але успішно трансформувалось на українських землях. Це спрощена форма імені Глікерія, яке добре пам'ятають у католицькій та православній церкві.

Сіяна – також питомо українське ім'я. В його основі – слово "сяє", "сяйво". Тобто, означає "та, що сяє", "осяйна".

Калина – дуже красиве ім'я, яке одразу асоціюється з червоними ягодами. В українській культурі калина – це символ дому, батьків, рідної хати. Це скорочений варіант церковнослов'янського імені Калиникия. Воно потрапило до нас з грецької мови після прийняття християнства у Київській Русі.

Вірляна – популярне у давнину слов'янське ім'я. Воно виникло від слова "орел". По-іншому ще кажуть Вірлянка або Ляна.

Меланія – також часто вживали наші предки. Ім'я опинилось в Україні з Давньої Греції. Означає "темна", "чорна".