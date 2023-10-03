Теперь родители, ожидающие появления младенцев, выбирают все чаще древние украинские имена или успешно прижившиеся на наших землях. Собрали подборку имен для девочек, которые очень хорошо звучат.

Круто 5 уникальных имен для мальчиков, которые вы услышите впервые

Древние украинские женские имена: список

Ориана – необычное имя, происходящее из латинского языка. Означает "восток", "рассвет".

Цветок – это имя, символизирующее красоту и цветение. Мы представляем в этот момент красивые растения, которые радуют внешним видом и ароматом.

Светозара очень хорошо звучит. Имеет славянские корни: "свет" и "сиять". Соответственно, такое и значение – "излучает свет", "просветляет".

Лукерия – имя, возникшее в Греции, но успешно трансформировавшееся на украинских землях. Это упрощенная форма имени Гликерия, которую хорошо помнят в католической и православной церкви.

Сиана – также удельно украинское имя. В его основе – слово "сияет", "сияние". То есть, означает "сияющая".

Калина – очень красивое имя, которое сразу ассоциируется с красными ягодами. В украинской культуре калина – это символ дома, родителей. Это сокращенный вариант церковнославянского имени Калиникия. Оно попало к нам из греческого языка после принятия христианства в Киевской Руси.

Вирляна – популярное в древности славянское имя. Оно возникло от слова "орел". По-другому еще говорят Вирлянка или Ляна.

Мелания – также часто употребляли наши предки. Имя оказалось в Украине из Древней Греции. Значит "темная", "черная".