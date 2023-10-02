Небанальність приваблює людей, бо це завжди щось цікаве. Особливо щодо імен для дітей: батькам хочеться чогось непересічного. Зібрали кілька рідковживаних імен для хлопчиків, яких ви могли ще не чути.

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Рідкісні імена для хлопчиків: перелік

Самсон – унікальне ім'я, яке бере початок від євреїв. З івриту воно означає "сонячний". Відомою постаттю з Біблії з цим ім'ям був Самсон. Його життя припало на X століття. Тоді іудеї активно боролися з чужинцями, які намагалися їх захопити.

У Старому Заповіті йдеться, що сила цього чоловіка була у волоссі, тож він його не стриг. Зрадниця Даліла дізналась про це та обрізала волосся Самсону. Це не зупинило чоловіка. Коли волосся відросло, він знищив храм, де його тримали в полоні та вбив велику кількість ворогів.

Святогор теж почуєш нечасто. Воно походить зі східнослов'янської міфології. У билинному епосі згадують богатиря, який мав прізвисько Святогор. Чоловік проживав у горах, які називали Святими. Тому й таке ім'я. Святогор був дуже кремезним та володів потужною силою та незламністю, але не мав, де її використовувати.

Маркіян – красиве ймення, яке бере початок від латинського імені Marcin або Martianus. Має значення "той, хто належить Марсу" або "присвячений Марсу". Маркіян – це одне з тих імен, котрі сформували в честь римського бога Марса. До таких відносять ще Марко та Мартін.

Харитон бере початок з Давньої Греції. Означає "прихильний", "щедрий". Деякі перекладають це ім'я з грецької як "гарний", "чарівний". Вони пояснюють це тим, що на їхню думку, ім'я утворилось від Харити. Так називали богинь жіночої краси та чарівності.

Соломон – надзвичайно давнє ім'я, яке вперше побачили у Святому Письмі. На івриті звучить як "Шломо" або "Шлойме" та означає "світ". Також у нього той самий корінь, що і в слові "шолом", що означає "мир", "спокій".