2024 рік за східним календарем пройде під наставництвом дерев'яного Дракона. Це непередбачувана та темпераментна тварина. Тому кажуть, якщо одружитися в цей рік, то життя з партнером буде насичене та пристрасне. Яку дату обрати – розкаже 24 Канал.

Зверніть увагу Від чого краще відмовитися у високосний рік: цікаві прикмети та заборони

Найкращі дати для шлюбу у 2024 році

Січень – 5, 6, 7, 13, 18, 25, 26, 30.

Лютий – 3, 4, 8, 11, 14, 17, 18, 25, 28.

Березень – 7, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 26.

Квітень – 3, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 24, 25.

Травень – 1, 5, 8, 10, 13, 17, 21, 23, 28, 31.

Червень – 4, 8, 9, 13, 16, 20, 22, 27, 29.

Липень – 6, 7, 10, 12, 16, 17, 24, 25, 30.

Серпень –1, 2, 7, 11, 14, 15, 19, 20, 24.

Вересень – 1, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 20, 22.

Жовтень – 5, 6, 8, 11, 12, 17, 20, 25, 27.

Листопад – 3, 5, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 23, 27.

Грудень – 7, 8, 12, 14, 16, 20, 278, 29, 31.

Підійдуть для укладання шлюбу в 2024 році й дзеркальні дати. Вони мають красивий вигляд.

21.01.2024;

24.02.2024;

30.03.2024;

04.04.2024;

24.04.2024;

04.05.2024;

24.05.2024;

16.06.2024;

26.06.2024;

11.11.2024.

Забобони високосного року пов'язані з віруваннями, що додатковий день у році належить Чорнобогу. Однак, церква не забороняє вінчатися у високосний рік. Є ще кілька народних прикмет, яких варто дотриматися, щоб шлюб був щасливим.