2024 рік за східним календарем пройде під наставництвом дерев'яного Дракона. Це непередбачувана та темпераментна тварина. Тому кажуть, якщо одружитися в цей рік, то життя з партнером буде насичене та пристрасне. Яку дату обрати – розкаже 24 Канал.
Зверніть увагу Від чого краще відмовитися у високосний рік: цікаві прикмети та заборони
Найкращі дати для шлюбу у 2024 році
- Січень – 5, 6, 7, 13, 18, 25, 26, 30.
- Лютий – 3, 4, 8, 11, 14, 17, 18, 25, 28.
- Березень – 7, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 26.
- Квітень – 3, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 24, 25.
- Травень – 1, 5, 8, 10, 13, 17, 21, 23, 28, 31.
- Червень – 4, 8, 9, 13, 16, 20, 22, 27, 29.
- Липень – 6, 7, 10, 12, 16, 17, 24, 25, 30.
- Серпень –1, 2, 7, 11, 14, 15, 19, 20, 24.
- Вересень – 1, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 20, 22.
- Жовтень – 5, 6, 8, 11, 12, 17, 20, 25, 27.
- Листопад – 3, 5, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 23, 27.
- Грудень – 7, 8, 12, 14, 16, 20, 278, 29, 31.
Підійдуть для укладання шлюбу в 2024 році й дзеркальні дати. Вони мають красивий вигляд.
- 21.01.2024;
- 24.02.2024;
- 30.03.2024;
- 04.04.2024;
- 24.04.2024;
- 04.05.2024;
- 24.05.2024;
- 16.06.2024;
- 26.06.2024;
- 11.11.2024.
Забобони високосного року пов'язані з віруваннями, що додатковий день у році належить Чорнобогу. Однак, церква не забороняє вінчатися у високосний рік. Є ще кілька народних прикмет, яких варто дотриматися, щоб шлюб був щасливим.
- За прикметами, щоб подружжя жило в достатку, треба покласти у взуття кілька монеток.
- Коли йдете в РАЦС краще не дивитися назад. Так, шлюб буде міцнішим.
- Квіти для букету нареченої повинні бути світлих кольорів. Утримайтеся від покупки темних.
- Краще, коли на весілля приходить парна кількість гостей. Найкраще – коли багато пар. Тоді й молодята житимуть довго та щасливо.
- Рекомендується не позичати, а купувати плаття та фату. Це потрібно, щоб не перейняти чиюсь долю.