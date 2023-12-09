2024 по восточному календарю пройдет под наставничеством деревянного Дракона. Это непредсказуемое и темпераментное животное. Поэтому говорят, если жениться в этом году, то жизнь с партнером будет насыщенной и страстной. Какую дату выбрать – расскажет 24 Канал.

Обратите внимание От чего лучше отказаться в високосный год: интересные приметы и запреты

Лучшие даты для брака в 2024 году

Январь – 5, 6, 7, 13, 18, 25, 26, 30.

Февраль – 3, 4, 8, 11, 14, 17, 18, 25, 28.

Март – 7, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 26.

Апрель – 3, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 24, 25.

Май – 1, 5, 8, 10, 13, 17, 21, 23, 28, 31.

Июнь – 4, 8, 9, 13, 16, 20, 22, 27, 29.

Июль – 6, 7, 10, 12, 16, 17, 24, 25, 30.

Август –1, 2, 7, 11, 14, 15, 19, 20, 24.

Сентябрь – 1, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 20, 22.

Октябрь – 5, 6, 8, 11, 12, 17, 20, 25, 27.

Ноябрь – 3, 5, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 23, 27.

Декабрь – 7, 8, 12, 14, 16, 20, 278, 29, 31.

Подойдут для заключения брака в 2024 году и зеркальные даты. Они выглядят красиво.

21.01.2024;

24.02.2024;

30.03.2024;

04.04.2024;

24.04.2024;

04.05.2024;

24.05.2024;

16.06.2024;

26.06.2024;

11.11.2024.

Суеверия высокосного года связаны с верованиями, что дополнительный день в году принадлежит Чернобогу. Однако, церковь не запрещает венчаться в високосный год. Есть еще несколько народных примет, которых следует придерживаться, чтобы брак был счастлив.