Спланувати роботу на городі допоможе посівний календар. Так ви зможете краще розуміти, що і коли варто робити. Зокрема, коли сіяти овочі в липні – розповість 24 Канал.

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Посівний календар на липень 2023

1-2 липня – радять сіяти ріпчасту та шніт-цибулю, петрушку, шпинат, спаржу, зелень.

3 липня – відпочиваємо, бо це несприятливий день для роботи на городі.

4-6 липня – також краще утриматись від городніх процедур. У крайньому разі сійте насіння огірка для осінньої теплиці.

7-9 липня – можна посіяти другий раз редиску.

9-10 липня – не найкращий період для сівби овочів.

11-13 липня – якщо посіяти насіння в ці дні, вас чекає великий урожай. Це може бути зелень, салат, пастернак, капуста.

14-15 липня – рекомендуються сіяти зелень, пряні трави, м'яту.

16-18 липня – рослини погано приживаються, якщо вирішите садити щось у ці дні.

З 19 по 20 липня – утримайтесь від роботи на городі.

21-22 липня – краще сіяти фенхель, петрушку, кріп, кінзу.

23-25 липня – гарні дні для посіву шпинату, селери, редьки.

26-27 липня – вносьте в землю насіння шпинату, зелені, листового салату, щавлю, базиліка.

28-29 липня – сприятливі дати для сівби багаторічної цибулі та редиски.

30-31 липня – сійте м'яту, кольрабі та цвітну капусту.