Спланировать работу в огороде поможет посевной календарь. Так вы сможете лучше понимать, что и когда следует делать. В частности, когда сеять овощи в июле – расскажет 24 Канал.

Это интересно Плодов будет полный сад: 7 полезных веществ, которые нужны деревьям летом

Посевной календарь на июль 2023

1-2 июля – советуют сеять репчатый и шнит-лук, петрушку, шпинат, спаржу, зелень.

3 июля – отдыхаем, потому что это неблагоприятный день для работы на огороде.

4-6 июля – также лучше воздержаться от огородных процедур. В крайнем случае сейте семена огурца для осенней теплицы.

7-9 июля – можно посеять второй раз редиску.

9-10 июля – не лучший период для сева овощей.

11-13 июля – если посеять семена в эти дни, вам предстоит большой урожай. Это может быть зелень, салат, пастернак, капуста.

14-15 июля – рекомендуются сеять зелень, пряные травы, мяту.

16-18 июля – растения плохо приживаются, если решите сажать что-нибудь в эти дни.

С 19 по 20 июля – воздержитесь от работы на огороде.

21-22 июля – лучше сеять фенхель, петрушку, укроп, кинзу.

23-25 июля – хорошие дни для посева шпината, сельдерея, редьки.

26-27 июля – вносите в землю семена шпината, зелени, листового салата, щавеля, базилика.

28-29 июля – благоприятные даты для сева многолетнего лука и редиса.

30-31 июля – сейте мяту, кольраби и цветную капусту.