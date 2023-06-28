В этот период у растений происходят активные процессы развития, поэтому они нуждаются в немало питательных веществ. Подкормить насаждение – наша обязанность. Чем именно и как – подскажет 24 Канал.

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Чем подкормить плодовые деревья летом

Летом плодовым деревьям понадобится суперфосфат, а еще костная мука. Их нужно вносить вглубь земли, чтобы они закрепились. На поверхности они не будут поступать так, как должно быть. Действие таких средств зависит от того, как они растворяются. В частности суперфосфат быстро растворяется, поэтому работает мгновенно. Чтобы ускорить результат, вещества могут перемешиваться с землей.



Костная мука / Фото Super Agronom

Если сад достаточно большой, лучше взять 2-3 стакана золы и развести его в 5-литрах воды в течение 3 дней. Затем следует еще раз разбавить вещество в 10 литрах жидкости, обработать деревья или добавить в ямки.



"Радио Трек" / Фото Зола

Во время цветения и формирования плодов специалисты советуют использовать нифтрофоску или сернокислый калий. Натуральные удобрения оптимально принимать в жидком виде.



Нитрофоска / Фото "Сад и огород собственноручно"

Когда плодовые деревья отцвели, рекомендуется внести 1% раствор медного купороса. При формировании плодов удобряйте их суперфосфат калием, смешанным с древесной золой.



Медный купорос / Фото "Ботаночка"

Органические удобрения – хороший способ подкормить саженцы. Особенно для цветения и образования фруктов и ягод. Для приготовления наполните сосуд удобрением наполовину и залейте водой. Пусть настаивается 4 недели.