У цей період в рослин відбуваються активні процеси розвитку, тому й вони потребують чимало поживних речовин. Підгодувати насадження – наш обов'язок. Чим саме і як – підкаже 24 Канал.

До теми Коли на городі немає огірків, спробуйте ці доступні засоби

Чим підживити плодові дерева влітку

Влітку плодовим деревам знадобиться суперфосфат, а ще кісткове борошно. Їх потрібно вносити вглиб землі, щоб вони закріпились. На поверхні вони не будуть діяти так, як має бути. Дія таких засобів залежить від того, як вони розчиняються. Зокрема, суперфосфат швидко розчиняється, тому працює миттєво. Щоб прискорити результат, речовини можуть перемішувати з землею.



Кісткове борошно / Фото Super Agronom

Якщо сад є достатньо великим, краще взяти 2-3 склянки деревного попелу та розвести його в 5-літрах води упродовж 3 днів. Потім слід ще раз розбавити речовину в 10 літрах рідини, обробити дерева або додати в ямки.



"Радіо Трек" / Фото Попіл

Під час цвітіння та формування плодів фахівці радять використовувати ніфтрофоску або сірчанокислий калій. Натуральні добрива оптимально брати у рідкому вигляді.



Нітрофоска / Фото "Сад і город власноруч"

Коли плодові дерева відцвіли, рекомендується внести 1% розчин мідного купоросу. Під час формування плодів, удобрюйте їх суперфосфат калієм, змішаним із деревним попелом.



Мідний купорос / Фото "Ботанічка"

Органічні добрива – гарний спосіб підгодувати саджанці. Особливо для цвітіння та утворення фруктів та ягід. Для приготування, наповніть посудину добривом наполовину та залийте водою. Хай настоюється 4 тижні.