Сприятливі дні для роботи на городі у травні: коли садити картоплю та інші овочі

Травень – насичений городньо–польовими роботами місяць. Треба перекопувати землю, підживлювати, доглядати за саджанцями. Роботи – непочатий край. Щоб все вийшло, треба знати сприятливі дні для роботи на городі в травні.

У травні період городньо-польових робіт у самому розпалі. У городників дуже багато роботи з обробки землі та підготування до посадки овочів. Щоб робота минула плідно, треба знати, коли найкраще цим займатися. А які сприятливі дні для роботи на городі в травні – підкаже 24 Канал.

До теми Посівний календар на травень 2023: коли та що садити на городі

Коли садити картоплю в травні

Точні дати посадки картоплі в травні залежать від регіону та погодних умов. Втім, загалом, краще садити картоплю, коли земля добре прогрілась й температура ґрунту сягає +10-12. Температура для посадки може трохи відрізнятися в залежності від сорту.



Посадка картоплі / Фото Ремонти

Також важливо враховувати, що картоплю не варто садити в надто мокру землю, оскільки це може спричинити гниль та інші проблеми з рослинами. Якщо ґрунт ще занадто мокрий, краще зачекати деякий час перед посадкою.

Сприятливими днями для посадки картоплі будуть 10, 11, 14 та 15 травня.

Для батату найкращими днями для саджання будуть 6, 7, 10, 11 травня.

Коли садити грядки у травні

Коли садити грядки у травні знову ж таки залежить від регіону та кліматичних умов, а також від того, які рослини ви збираєтеся садити. Загалом, якщо земля вже достатньо прогрілася, ви можете починати садити більшість овочів на своїх грядках.



Грядка / Фото Simya