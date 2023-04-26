В мае период огородно-полевых работ в самом разгаре. У огородников очень много работы с обработки земли и подготовка к посадке овощей. Чтобы работа прошла плодотворно, нужно знать, когда лучше этим заниматься. А какие благоприятные дни для работы на огороде в мае – подскажет 24 Канал.
К теме Посевной календарь на май 2023: когда и что сажать на огороде
Когда сажать картошку в мае
Точные даты посадки картофеля в мае зависят от региона и погодных условий. Впрочем, в общем-то, лучше сажать картофель, когда земля хорошо прогрелась и температура почвы достигает +10-12. Температура для посадки может немного отличаться в зависимости от сорта.
Посадка картофеля / Фото Ремонты
Также важно учитывать, что картофель не стоит сажать в слишком мокрую землю, поскольку это может вызвать гниль и другие проблемы с растениями. Если почва еще слишком мокрая, лучше подождать некоторое время перед посадкой.
Благоприятными днями для посадки картофеля будут 10, 11, 14 и 15 мая.
Для батата лучшими днями для посадки будут 6, 7, 10, 11 мая.
Когда сажать грядки в мае
Когда сажать грядки в мае, опять же зависит от региона и климатических условий, а также от того, какие растения вы собираетесь сажать. В общем, если земля уже достаточно прогрелась, вы можете начинать сажать большинство овощей на своих грядках.
Грядка / Фото Simya
- Свёкла, морковь, лук и капуста могут быть посажены в конце апреля или начале мая. Лучшими днями для посадки будут 6, 7, 14 и 15 мая.
- Кукурузу и бобы можно сажать, когда температура почвы достигнет +10-12. Это может быть где-то в конце апреля или начале мая в зависимости от региона. Благоприятные дни: 3, 4, 30 и 31 мая.
- Тыквы, кабачки и огурцы можно сажать, когда угроза заморозков миновала и температура почвы достигла +15-18 градусов. Это может быть где-то на середину мая, а лучше всего: 4, 6, 7, 23, 24, 30, 31 мая.
- Рассаду помидор и перцев можно высаживать на грядки, когда температура почвы и воздуха стабильно держится в пределах +15-20. Это может быть в начале или середине мая. Благоприятные дни для этого – 15, 16, 17, 23, 24.
- Чеснок рекомендуется высаживать 3, 4, 10, 11, 30 и 31 мая. А лук – 6, 7, 10, 11, 14 и 15 мая.