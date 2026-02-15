Детальніше про справжнє ім'я та прізвище Олени Пчілки – розповідає генеалогічне товариство "Рідні".

Дивіться також Як насправді звати легендарних українських письменників: ви здивуєтеся, почувши ці прізвища

Яке справжнє ім'я Олени Пчілки?

Справжнє ім'я Олени Пчілки – Ольга Петрівна Косач. До заміжжя письменниця мала прізвище Драгоманова, яке нерозривно пов'язане з інтелектуальною елітою того часу.

Відомо, що Ольга народилася у відомій благородній родині на Полтавщині та була рідною сестрою видатного історика Михайла Драгоманова. Згодом, вийшовши заміж за юриста та громадського діяча Петра Косача, вона взяла його прізвище. Саме під іменем Ольга Косач письменниця виховала шістьох дітей, найвідомішою з яких стала Лариса, відома як Леся Українка.

Олена Пчілка / Фото Українського інституту національної пам'яті

Свій знаменитий псевдонім Ольга Петрівна обрала не випадково. Як згадували рідні та дослідники її творчості, вона порівнювала свою щоденну працю з роботою невтомної бджоли.

Водночас працездатність письменниці справді вражала, адже Косач була не лише автором художніх текстів, а й етнографинею, яка ретельно зібрала та видала унікальні збірки українського орнаменту. Крім того, вона власним коштом фінансувала журнал "Рідний край" та його додаток "Молода Україна".

Як смілива громадська діячка, Ольга однією з перших порушила питання про рівні права жінок в українському суспільстві. До того ж вона принципово розмовляла українською мовою за часів жорсткої русифікації, а згодом стала членом-кореспондентом Всеукраїнської академії наук, про що йдеться на сайті Українського інституту національної пам'яті.

Що цікаво, у сучасному світі відомо про 645 носіїв прізвища Косач в Україні, за даними генеалогічного товариства "Рідні".

Яке справжнє прізвище Лесі Українки?