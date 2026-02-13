24 Канал зібрав добірку справжніх імен легендарних українських письменників. Детальніше про це – читайте у нашому матеріалі.
Які справжні імена та прізвища українських письменників?
- Леся Українка – Лариса Петрівна Косач.
- Олена Пчілка – Ольга Петрівна Косач.
- Марко Вовчок – Марія Олександрівна Вілінська.
- Панас Мирний – Панас Якович Рудченко.
- Іван Нечуй-Левицький – Іван Семенович Левицький.
- Микола Хвильовий – Микола Григорович Фітільов.
- Остап Вишня – Павло Михайлович Губенко.
- Григорій Квітка-Основ'яненко – Григорій Федорович Квітка.
- Іван Багряний – Іван Павлович Лозов'яга.
- Олександр Олесь – Олександр Іванович Кандиба.
- Олесь Гончар – Олександр Терентійович Біличенко.
- Григорій Косинка – Григорій Михайлович Стрілець.
- Іван Карпенко-Карий – Іван Карпович Тобілевич.
Чому українські письменники використовували псевдоніми?
- У XIX та на початку XX століття українське слово було під суворою забороною. Валуєвський циркуляр та Емський указ забороняли видання літератури українською мовою, йдеться на сайті Енциклопедії "Наукове товариство імені Шевченка". За її використання письменники ризикували опинитися за ґратами або на засланні. Водночас псевдонім давав шанс класикам опублікувати твір і не потрапити в поле зору жандармів наступного ж дня.
- Що цікаво, чимало українських авторів несли поважну державну службу. Якби керівництво дізналося, що їхні зразкові працівники пишуть гострі соціальні романи про несправедливість, то кар'єрі та безпеці таких письменників прийшов би край.
- Крім цього, для багатьох псевдонім був способом заявити про свою позицію. Лариса Косач взяла ім'я Леся Українка у час, коли слово "Україна" намагалися викреслити з ужитку, замінюючи його на "Малоросію", зауважує Український інститут національної пам'яті.