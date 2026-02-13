24 Канал собрал подборку настоящих имен легендарных украинских писателей. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

Какие настоящие имена и фамилии украинских писателей?

Почему украинские писатели использовали псевдонимы?

  • В XIX и в начале XX века украинское слово было под строгим запретом. Валуевский циркуляр и Эмский указ запрещали издание литературы на украинском языке, говорится на сайте Энциклопедии "Научное общество имени Шевченко". За ее использование писатели рисковали оказаться за решеткой или в ссылке. В то же время псевдоним давал шанс классикам опубликовать произведение и не попасть в поле зрения жандармов на следующий же день.
  • Что интересно, немало украинских авторов несли почтенную государственную службу. Если бы руководство узнало, что их образцовые работники пишут острые социальные романы о несправедливости, то карьере и безопасности таких писателей пришел бы конец.
  • Кроме этого, для многих псевдоним был способом заявить о своей позиции. Лариса Косач взяла имя Леся Украинка во время, когда слово "Украина" пытались вычеркнуть из употребления, заменяя его на "Малороссию", замечает Украинский институт национальной памяти.