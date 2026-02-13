24 Канал собрал подборку настоящих имен легендарных украинских писателей. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.
Какие настоящие имена и фамилии украинских писателей?
- Леся Украинка – Лариса Петровна Косач.
- Елена Пчилка – Ольга Петровна Косач.
- Марко Вовчок – Мария Александровна Вилинская.
- Афанасий Мирный – Афанасий Яковлевич Рудченко.
- Иван Нечуй-Левицкий – Иван Семенович Левицкий.
- Николай Хвылевой – Николай Григорьевич Фитилев.
- Остап Вишня – Павел Михайлович Губенко.
- Григорий Квитка-Основьяненко – Григорий Федорович Квитка.
- Иван Багряный – Иван Павлович Лозовяга.
- Александр Олесь – Александр Иванович Кандыба.
- Олесь Гончар – Александр Терентьевич Биличенко.
- Григорий Косынка – Григорий Михайлович Стрелец.
- Иван Карпенко-Карый – Иван Карпович Тобилевич.
Почему украинские писатели использовали псевдонимы?
- В XIX и в начале XX века украинское слово было под строгим запретом. Валуевский циркуляр и Эмский указ запрещали издание литературы на украинском языке, говорится на сайте Энциклопедии "Научное общество имени Шевченко". За ее использование писатели рисковали оказаться за решеткой или в ссылке. В то же время псевдоним давал шанс классикам опубликовать произведение и не попасть в поле зрения жандармов на следующий же день.
- Что интересно, немало украинских авторов несли почтенную государственную службу. Если бы руководство узнало, что их образцовые работники пишут острые социальные романы о несправедливости, то карьере и безопасности таких писателей пришел бы конец.
- Кроме этого, для многих псевдоним был способом заявить о своей позиции. Лариса Косач взяла имя Леся Украинка во время, когда слово "Украина" пытались вычеркнуть из употребления, заменяя его на "Малороссию", замечает Украинский институт национальной памяти.