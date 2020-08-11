Голлівудська акторка Єва Грін, відома за ролями у "Мрійниках" та "Казино Рояль", почала судову тяганину з кінокомпанією White Lantern. На зірку подали позов, звинувачуючи її у невиконанні контракту та зірванні зйомок. Від Єви Грін вимагають 100 мільйонів доларів компенсації.

Єва Грін вкрай рідко потрапляє у скандальні ситуації та намагається стояти осторонь резонансних тем. Однак, як повідомляє Variety, на знамениту акторку чекає судова тяганина, яка обійдеться їй у кругленьку суму.

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Згідно з документами суду, Єва Грін була головною зіркою фільму "Патріот". На зйомки вона погодилась ще у 2018 році та з того часу щоразу відкладала старт роботи. Згодом Єва Грін начебто висувала вимоги, які не входили у плани режисерів науково-фантастичної стрічки. Так, актриса хотіла залучити до роботи продюсера Пола Саронно, що би збільшило бюджет фільму в кілька разів. Окрім цього, Єва Грін заявляла, що буде працювати тільки з постановником боїв у "Зоряних війнах" Джорджем Зуерою. На це у White Lantern додаткових коштів не було.

Вони не можуть працювати за менші гроші, а я не можу працювати без них, – заявляла актриса.

Автори фільму відмовили Єві Грін у її забаганках та зняли фільм у межах 4 мільйонів фунтів стерлінгів. Не переконало продюсерів навіть те, що актриса хотіла покрити частину витрат.

Та причиною для позову не стала капризність зірки. Після всіх суперечок і затримок знімального процесу Єва Грін покинула проєкт "Патріот", відзнявши тільки кілька сцен. Компанія вже підрахувала збитки від інциденту та звернулась до суду.

Реакція Єви Грін на скандал

Наразі Єва Грін утримується від коментарів у пресі, однак дії її адвокатів свідчать про те, що вона не має наміру сидіти бездіяльно. Актриса подала зустрічний позов до суду, заявивши, що це їй повинні виплатити компенсацію. За час зйомок і перипетій Єва Грін начебто втратила кілька чудових пропозицій і також зазнала збитків.

Також у зверненні до суду представниця Голлівуду заявила, що навіть те, що фільм "Патріот" так і не вийшов у прокат, не впливає на її гонорар. Єва Грін вимагає мільйон доларів, що прописано в її контракті.

Наразі у суді не розглядали скандальних звернень обох сторін, однак у ЗМІ підозрюють, що цей процес буде затяжним і безкомпромісним. Справу вже передали до Верховного суду Лондона.