Голливудская актриса Ева Грин, известная по ролям в "Мечтателях" и "Казино Рояль", начала судебную тяжбу с кинокомпанией White Lantern. На звезду подали иск, обвиняя ее в невыполнении контракта и срыве съемок. От Евы Грин требуют 100 миллионов долларов компенсации.

Ева Грин крайне редко попадает в скандальные ситуации и пытается стоять в стороне от резонансных тем. Однако, как сообщает Variety, знаменитую актрису ждет судебная тяжба, которая обойдется ей в кругленькую сумму.

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Согласно документам суда, Ева Грин была главной звездой фильма "Патриот". На съемки она согласилась еще в 2018 году, и с тех пор каждый раз откладывала старт работы. Впоследствии Ева Грин якобы выдвигала требования, которые не входили в планы режиссеров научно-фантастической ленты. Так, актриса хотела привлечь к работе продюсера Пола Саронно, что увеличило бы бюджет фильма в несколько раз. Кроме этого, Ева Грин заявляла, что будет работать только с постановщиком боев в "Звездных войнах" Джорджем Зуэрой. На это у White Lantern дополнительных средств тоже не было.

Они не могут работать за меньшие деньги, а я не могу работать без них,

– заявляла актриса.

Авторы фильма отказали Еве Грин в ее прихотях и сняли фильм в пределах 4 миллионов фунтов стерлингов. Не убедило продюсеров даже то, что актриса хотела покрыть часть расходов.

Но причиной для иска стала не капризность звезды. После всех споров и задержек съемочного процесса Ева Грин покинула проект "Патриот", отсняв только несколько сцен. Компания уже подсчитала убытки от инцидента и обратилась в суд.

Реакция Евы Грин на скандал

Пока Ева Грин воздерживается от комментариев в прессе, однако действия ее адвокатов свидетельствуют о том, что она не намерена сидеть безучастно. Актриса подала встречный иск в суд, заявив, что это ей должны выплатить компенсацию. За время съемок и перипетий Ева Грин якобы потеряла несколько замечательных предложений и тоже понесла убытки.

Также в обращении к суду представительница Голливуда заявила, что даже то, что фильм "Патриот" так и не вышел в прокат, не влияет на ее гонорар. Ева Грин требует миллион долларов, что прописано в ее контракте.

В суде еще не рассматривали скандальные обращения обеих сторон, однако СМИ подозревают, что этот процесс будет затяжным и бескомпромиссным. Дело уже передали в Верховный суд Лондона.