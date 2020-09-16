Зіркова матуся Світлана Тарабарова перебуває на останньому місяці вагітності. Та це не заважає їй приділяти увагу своєму синові Івану. Зірка показала милі фото з ранкової прогулянки.

Українська співачка Світлана Тарабарова з нетерпінням чекає народження донечки. Втім, не забуває вона і про сина Івана, який нещодавно відсвяткував два роки. Зірка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці нові фото з сином.

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Світлана Тарабарова показала світлини з ранкової прогулянки з Іваном. Вона позувала без макіяжу й тримала сина за руку. Зірка вдягнула білий спортивний костюм: штани та світшот. Для зручної прогулянки співачка обрала кросівки та світло-сірий наплічник.

Іван був одягнений схоже до своєї зіркової матусі. Він позував у зеленому костюмі та чорних кросівках. Хлопчик весело проводив час з мамою.

А вам вистачає часу на сон? Чи це тільки ми кожен ранок, як побиті? Я взагалі вже майже не сплю. Намагаємось бути на позитиві, тільки так!

– підписала фото Тарабарова.

У коментарях шанувальники позитивно оцінили нові світлини співачки й поділилися своїм досвідом сну під час материнства.



Світлана Тарабарова з сином / Instagaram / @tarabarova