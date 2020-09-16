Звездная мама Светлана Тарабарова находится на последнем месяце беременности. Но это не мешает ей уделять внимание своему сыну Ивану. Звезда показала милые фото с утренней прогулки.

Украинская певица Светлана Тарабарова с нетерпением ждет рождения дочери. Впрочем, не забывает она и о сыне Иване, который недавно отпраздновал два года. Звезда опубликовала на своей инстаграм-странице новые фото с сыном.

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Светлана Тарабарова показала фотографии с утренней прогулки с Иваном. Она позировала без макияжа и держала сына за руку. Звезда надела белый спортивный костюм: брюки и свитшот. Для удобной прогулки певица выбрала кроссовки и светло-серый рюкзак.

Иван был одет подобно своей звездной мамочке. Он позировал в зеленом костюме и черных кроссовках. Мальчик весело проводил время с мамой.

А вам хватает времени на сон? Или это только мы каждое утро, как убитые? Я вообще уже почти не сплю. Стараемся быть на позитиве, только так!

– подписала фото Тарабарова.

В комментариях поклонники положительно оценили новые фотографии певицы и поделились своим опытом сна во время материнства.



Светлана Тарабарова с сыном / Instagaram / @tarabarova