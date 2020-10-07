Американська акторка Сара Джессіка Паркер продовжує з'являтися на вулицях Нью-Йорка, де її знімкують папараці. У вівторок, 6 жовтня, знаменитість постала вчергове у незвичному образі.

Сара Джессіка Паркер досить часто з’являється на Мангетені, а все тому, що вона є власницею бутика, в якому любить проводити вільний час, пише 24 канал.

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Знаменитість допомагає консультантам та водночас клієнтам з підбором взуття та керує різними дрібницями. Відкриття магазину відбулося влітку. Папараці вкотре сфотографували Сару біля її бутика у досить незвичному образі.

Образ Сари Джессіки Паркер

Акторка зображена на світлинах в осінньому аутфіті. Вона одягнула сіру майку з глибоким вирізом та сірі спортивні штани. Незвичності такому спортивному образу додали замшеві чоботи з перлинками на каблуці.

Знаменитість одягнула блискучу куртку на довгий рукав. Своє біляве волосся акторка розпустила та залишила хвилястим. Серед аксесуарів Паркер приділила увагу чорній сумці з рожевим ременем, коричневим сонцезахисним окулярам, масивним навушникам та захисній сірій масці з надписом SJP.

Варто зазначити, що Сара Джессіка Паркер постійно перебуває у захисній масці. Таким чином зірка на власному прикладі показує, що не варто нехтувати здоров'ям, адже коронавірусна хвороба досить підступна і може вразити кожного.



Сара Джессіка Паркер на Мангетині / Getty Images