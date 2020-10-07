Донька британської супермоделі Кейт Мосс Ліла дебютувала на подіумі у віці 18 років. Дівчина позувала для колекції бренду Miu Miu. Ліла у своєму віці активно просуває кар'єру моделі.

Донька супермоделі Кейт Мосс відвідала показ Miu Miu як модель. Дівчина виклала фото з подіуму на своїй сторінці в інстаграмі. Вона представляла весняно-літню колекцію бренду на 2021 рік.

Читайте також У джинсовій куртці: Юлія Саніна поділилась сміливим образом

Минулого тижня Ліла Мосс тільки-но відсвяткувала 18-річчя. А днями вона дебютувала на подіумі модного бренду. Варто зазначити, що через пандемію коронавірусу показ відбувався в онлайн-форматі.

Дівчина позувала в двох образах. Для першого Ліла вдягнула яскравий рожевий топ та жовту мініспідницю, яку поєднала з бежевими босоніжками з нової колекції Miu Miu. Також новоспечена модель приміряла блакитну сукню з бежевим верхом та великим жовтим бантом.

Волосся зіркової доньки було лаконічно вкладене назад, а на обличчі був нюдовий макіяж. Експерти зазначають, що Ліла впевнено дефілювала на подіумі та не забувала про вираз обличчя.

Також додамо, що дебют самої Кейт Мосс так само відбувся у 18 років. Тоді модель представляла весняно-літню колекцію 1992 року на показі Dolce & Gabbana. Після цього Кейт почала брати участь у проєктах разом з Наомі Кемпбелл, Клаудією Шиффер, Сінді Кроуфорд та стала супермоделлю 90-х.

Для перегляду фото та відео гортайте праворуч: