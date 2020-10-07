Дочь британской супермодели Кейт Мосс Лила дебютировала на подиуме в возрасте 18 лет. Девушка позировала для коллекции бренда Miu Miu. Лила в своем возрасте активно продвигает карьеру модели.

Дочь супермодели Кейт Мосс посетила показ Miu Miu как модель. Девушка выложила фото с подиума на своей странице в инстаграме. Она представляла весенне-летнюю коллекцию бренда на 2021 год.

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На прошлой неделе Лила Мосс отпраздновала 18-летие. А на днях она дебютировала на подиуме модного бренда. Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса показ проходил в онлайн-формате.

Девушка позировала в двух образах. Для первого Лила надела яркий розовый топ и желтую миниюбку, которую соединила с бежевыми босоножками из новой коллекции Miu Miu. Также новоиспеченная модель примерила голубое платье с бежевым верхом и большим желтым бантом.

Волосы звездной дочери были лаконично уложены назад, а на лице был нюдовый макияж. Эксперты отмечают, что Лила уверенно дефилировала на подиуме и не забывала о выражении лица.

Также добавим, что дебют самой Кейт Мосс так же состоялся в 18 лет. Тогда модель представляла весенне-летнюю коллекцию 1992 года на показе Dolce & Gabbana. После этого Кейт начала участвовать в проектах вместе с Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер, Синди Кроуфорд и стала супермоделью 90-х.

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