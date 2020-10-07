Американская актриса Сара Джессика Паркер продолжает появляться на улицах Нью-Йорка, где ее снимают папарацци. Во вторник, 6 октября, знаменитость предстала в очередной раз в необычном образе.

Сара Джессика Паркер довольно часто появляется на Манхэттене, а все потому, что она является владелицей бутика, в котором любит проводить свободное время, пишет 24 канал.

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Знаменитость помогает консультантам и вместе с тем клиентам с подбором обуви и управляет различными мелочами. Открытие магазина состоялось летом. Папарацци в очередной раз сфотографировали Сару возле ее бутика в довольно необычном образе.

Образ Сары Джессики Паркер

Актриса изображена на фотографиях в осеннем аутфите. Она надела серую майку с глубоким вырезом и серые спортивные штаны. Необычности такому спортивному образу добавили замшевые сапоги с жемчужинками на каблуке.

Знаменитость надела блестящую куртку на длинный рукав. Свои белокурые волосы актриса распустила и оставила волнистыми. Среди аксессуаров Паркер уделила внимание черной сумке с розовым ремнем, коричневым солнцезащитным очкам, массивным наушникам и защитной серой маске с надписью SJP.

Стоит отметить, что Сара Джессика Паркер постоянно находится в защитной маске. Таким образом звезда на собственном примере показывает, что не стоит пренебрегать здоровьем, ведь коронавирусная болезнь достаточно коварна и может поразить каждого.



Сара Джессика Паркер на Манхэттене / Getty Images