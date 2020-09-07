Модель Даша Астаф’єва захопила мережу неймовірно вишуканою зйомкою. У новій фотосесії знаменитість позувала перед камерою в ніжному світло-рожевому образі з півоніями.

Результати рекламної зйомки Даша Астаф'єва показала в інстаграм-профілі. Зірка любить щоразу вражати прихильників спокусливими образами, які підкреслюють її жіночність.

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У новій фотосесії модель постала в ніжній світло-рожевій туніці та в коротких еластичних шортах. Хвилясте волосся зірка залишила розпущеним, а насиченим макіяжем виділила очі.

Знаменитість одягнула босоніжки на шпильках, які зробили її look ще романтичнішим. Спокусливий образ довершував великий оберемок півоній.

Фотографинею фотосесії виступила Соня Плакидюк. Зауважимо, що саме вона найчастіше фотографує Дашу Астаф’єву.

Користувачам в мережі неабияк сподобалася така ніжна та чуттєва знаменитість, тож вони засипали її приємними коментарями.

"Неймовірна", "Яка ж ти красива", "Богиня", "Солодка, ніжна, рожева зефірка. Даша, ви просто моє натхнення", "Ви дуже симпатична", – писали фанати в коментарях.