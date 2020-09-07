Голлівудську акторку Дженніфер Лоуренс помітили на вулицях Нью-Йорка з чоловіком Куком Мароні. 30-річна зірка вкрай рідко потрапляє в об’єктиви папараці.

Для сімейної прогулянки подружжя обрало зручні літні образи. Дженніфер Лоуренс одягнула коротке плаття на бретельках зеленого кольору.

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Доповнила образ знаменитість маленькою сумочкою, прикрасою на шиї та сонцезахисними окулярами. Для зручної прогулянки Манхеттеном зірка обрала білі кросівки Dior.



Дженніфер Лоуренс прогулялася зі своїм чоловіком / Getty Images

Чоловік акторки Кук Мароні був одягнений у білу футболку, сині штани та сірі кросівки. Варто зазначити, що подружжя одягнули захисні маски та не знімали їх навіть сидячи за столиком.



Дженніфер Лоуренс здійснила сімейну прогулянку зі своїм чоловіком / Getty Images

Що відомо про роман Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні?

У червні 2018 року у ЗМІ вперше заговорили про стосунки Дженніфер Лоуренс та власника арт-галереї Кука Мароні. Відтоді пара часто потрапляла в об'єктив папараці, демонструючи на побаченнях особливу ідилію. Однак ані Дженніфер, ані Кук не коментували інформації про роман.

Всередині травня 2019 року пара відсвяткувала заручини в одному з нью-йоркських ресторанів. Невдовзі у ЗМІ з’явилася інформація, що Дженніфер Лоуренс таємно вийшла заміж.