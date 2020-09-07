Голливудскую актрису Дженнифер Лоуренс заметили на улицах Нью-Йорка с мужем Куком Марони. 30-летняя звезда крайне редко попадает в объективы папарацци.

Для семейной прогулки супруги выбрали удобные летние образы. Дженнифер Лоуренс надела короткое платье на бретельках зеленого цвета.

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Дополнила образ знаменитость маленькой сумочкой, украшением на шее и солнцезащитными очками. Для удобной прогулки по Манхэттену звезда выбрала белые кроссовки Dior.

Дженнифер Лоуренс прогулялась со своим мужем / Getty Images

Муж актрисы Кук Марони был одет в белую футболку, синие брюки и серые кроссовки. Стоит отметить, что супруги одели защитные маски и не снимали их даже сидя за столиком.

Дженнифер Лоуренс прогулялась со своим мужем / Getty Images

Что известно о романе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони?

В июне 2018 года в СМИ впервые заговорили об отношениях Дженнифер Лоуренс и владельца арт-галереи Кука Марони. С тех пор пара часто попадала в объектив папарацци, демонстрируя на свиданиях особую идиллию. Однако ни Дженнифер, ни Кук не комментировали информацию о романе.

В середине мая 2019 года пара отпраздновала помолвку в одном из нью-йоркских ресторанов. Вскоре в СМИ появилась информация, что Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж.