Модель Даша Астафьева восхитила сеть невероятно изысканной съемкой. В новой фотосессии знаменитость позировала перед камерой в нежном светло-розовом образе с пионами.

Результаты рекламной съемки Даша Астафьева показала в инстаграм-профиле. Звезда любит каждый раз поражать поклонников соблазнительными образами, которые подчеркивают ее женственность.

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В новой фотосессии модель предстала в нежной светло-розовой тунике и в коротких эластичных шортах. Волнистые волосы звезда оставила распущенными, а насыщенным макияжем выделила глаза.

Знаменитость надела босоножки на шпильках, которые сделали ее look еще романтичнее. Соблазнительный образ довершал большую охапку пионов.

Фотографом фотосессии выступила Соня Плакидюк. Заметим, что именно она чаще всего фотографирует Дашу Астафьеву.

Пользователям в сети очень понравилась такая нежная и чувственная знаменитость, поэтому они засыпали ее приятными комментариями.

"Невероятная", "Какая же ты красивая", "Богиня", "Сладкая, нежная, розовая зефирка. Даша, вы просто мое вдохновение", "Вы очень симпатичная", – писали фанаты в комментариях.