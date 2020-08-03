У березні 2020 року відбулась прем'єра серіалу "Спіймати Кайдаша". З того часу стрічку переглянули тисячі кіноманів, які засипали авторів питаннями про продовження проєкту. Наразі відомо, що 2 сезону не планують знімати, однак невдовзі презентують серії зі сценами, які не увійшли до попередніх серій.

Про це в інстаграмі повідомив Григорій Бакланов, який зіграв у серіалі роль Лавріна Кайдаша. Актор привітав всіх зі святом і, випереджуючи питання прихильників, одразу пояснив, що мав на увазі. За його словами, на телеканалі "СТБ" невдовзі вийдуть оновлені серії "Спіймати Кайдаша". Глядачі зможуть переглянути повні епізоди зі сценами, які не увійшли у першу версію стрічки. Деталей Григорій Бакланов вирішив не надавати, заінтригувавши знімком з колегами по серіалу.

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"Зі святом! З яким? Незабаром на телеканалі "СТБ" відбудеться показ повних, розширених серій "Спіймати Кайдаша", де ви зможете побачити нові сцени, які до цього буди відсутні у серіалі. Я дивитимуся. А ви?" – написав Григорій Бакланов.

Що відомо про серіал "Спіймати Кайдаша"

Прем'єра серіалу "Спіймати Кайдаша" відбулась у перші дні березня. Стрічку зняли за мотивами знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького, однак інтерпретували історію на сучасний лад.

За сюжетом, Марія та Омелько Кайдаш ніяк не могли вжитись зі своїми невістками в одній хаті та сварились з ними за найменших дрібниць. Та і з синами вони не могли знайти спільну мову. Кульмінацією всіх сварок і непорозумінь стає Революція Гідності, коли Лаврін має проукраїнську позицію, а його брат Карпо підтримує владу Януковича. Серіал з комедійних подій переростає у драму, що підкорило всіх глядачів.

Головні ролі та актори серіалу "Спіймати Кайдаша":

Омелько Кайдаш – Віктор Жданов

Марія Кайдаш – Ірина Мак

Карпо – Тарас Цимбалюк

Лаврін – Григорій Бакланов

Мотря – Антоніна Хижняк

Мелашка – Дарина Федіна

Наразі сценаристка і режисерка Наталія Ворожбит прокоментувала чутки про можливі зйомки 2 сезону. За її словами. родина Кайдашів не має шансу для примирення, тому той відкритий фінал, який є у 1 сезоні "Спіймати Кайдаша", завершить цю історію.

"Якби я вірила, що Кайдаші помиряться – я б не взялася за цю історію. Вона мене зачепила саме тим, що минуло 150 років з написання цього твору, а Кайдаші й досі лаються, ділять курей і не вміють домовлятися з найближчими людьми", – зазначила Наталія Ворожбит.