В марте 2020 состоялась премьера сериала "Поймать Кайдаша". С тех пор ленту просмотрели тысячи киноманов, которые засыпали авторов вопросами о продолжении проекта. Известно, что 2 сезон не планируют снимать, однако вскоре презентует серии со сценами, которые не вошли в предыдущие серии.

Об этом в Инстаграме сообщил Григорий Бакланов, сыгравший в сериале роль Лаврентия Кайдаша. Актер поздравил всех с праздником и, опережая вопросы поклонников, сразу объяснил, что имел в виду. По его словам, на телеканале "СТБ" вскоре выйдут обновленные серии "Поймать Кайдаша". Зрители смогут посмотреть полные эпизоды со сценами, которые не вошли в первую версию ленты. Деталей Григорий Бакланов решил не открывать, заинтриговав снимком с коллегами по сериалу.

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"С праздником! С каким? Скоро на телеканале "СТБ" состоится показ полных, расширенных серий "Поймать Кайдаша", где вы сможете увидеть новые сцены, которые до этого отсутствовали в сериале. Я буду смотреть. А вы?" – написал Григорий Бакланов.

Что известно о сериале "Поймать Кайдаша"

Премьера сериала "Поймать Кайдаша" состоялась в первые дни марта. Ленту сняли по мотивам знаменитой повести Ивана Нечуй-Левицкого, однако интерпретировали историю на современный лад.

По сюжету, Мария и Омелько Кайдаш никак не могли ужиться со своими невестками в одном доме и ссорились с ними из-за мелочей. Да и с сыновьями они не могли найти общий язык. Кульминацией всех ссор и недоразумений становится Революция Достоинства, когда Лаврентий занимает проукраинскую позицию, а его брат Карп поддерживает власть Януковича. Сериал из комедийных событий перерастает в драму, что покорило всех зрителей.

Главные роли и актеры сериала "Поймать Кайдаша":

Омелько Кайдаш – Виктор Жданов

Мария Кайдаш – Ирина Мак

Карп – Тарас Цимбалюк

Лаврентий – Григорий Бакланов

Мотря – Антонина Хижняк

Мелашка – Дарья Федина

Сценаристка и режиссер Наталья Ворожбит прокомментировала слухи о возможных съемках 2 сезона. По ее словам, семья Кайдашей не имеет шанса для примирения, поэтому тот открытый финал, который был в 1 сезоне "Поймать Кайдаша", завершит эту историю.

"Если бы я верила, что Кайдаши помирятся – я бы не взялась за эту историю. Она меня зацепила именно тем, что прошло 150 лет с момента написания этого произведения, а Кайдаши до сих пор ругаются, делят кур и не умеют договариваться с близкими людьми", – отметила Наталья Ворожбит.