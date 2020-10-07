Американський співак Роберт Тік стане батьком в четвертий раз. Для його дружини, Ейпріл Гірі, ця дитина буде третьою. Модель виклала фото в купальнику та з вагітним животом.

Дружина американського співака та автора пісень Робіна Тіка втретє вагітна. Про це вона сповістила миловидним способом, опублікувавши миловидну світлину на своїй офіційній сторінці в інстаграмі.

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Модель Ейпріл Гірі постала на пляжі в синьому купальнику та продемонструвала чималий вагітний животик.

Вибачте, ми не можемо розважатися, тут пандемія і я вагітна... знову. Нам подобається постійність!

– підписала світлину дружина Робіна Тіка.



Ейпріл Гірі вагітна / Instagram / @aprillovegeary

Шанувальники засипали майбутню матусю привітаннями. "Вітаємо, красуне!", "Вітання нашій красуні", "Вітаю! Я така рада за вас обох!".

Що відомо про подружжя Робіна Тіка та Ейпріл Гірі

2005 року американський співак одружився з Паулою Паттон, яка через п'ять років народила йому сина Джулія. Після десяти років шлюбу жінка подала на розлучення.

Але вже у 2014 році Робін Тік познайомився з Ейпріл Гірі. Через чотири роки модель завагітніла та народила доньку Мію, перед Різдвом пара одружилась. Згодом на світ з'явилась і друга донька Ейпріл – Лола. Тепер жінка чекає на третю дитину, а для співака вона буде четвертою.

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