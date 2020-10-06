Американська блогерка та підприємиця Кайлі Дженнер обожнює свято Геловіну і щороку відзначає його з подругами або сестрами. Цьогоріч невідомо, як зірка святкуватиме через пандемію коронавірусу, але дівчина вже продемонструвала свої перші підготування разом з донечкою Стормі.

Менше ніж за місяць у США відзначатимуть Геловін – День всіх святих (1 листопада). У ніч перед святом зірки та всі інші американці одягаються у страхітливі або ж фанові костюми своїх улюбленців та влаштовують вечірки. Найменші любителі свята ходять під будинки та просять смачні гостинці. У 2020 році свято, напевне, буде іншим через пандемію коронавірусу, але це не заважає відзначати свято так, як буде усім зручно.

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Свій приклад вирішила продемонструвати мільйонерка Кайлі, яка разом з донькою спекла миловидне печиво у геловінській тематиці – з малюнками привидів, гарбузів та кажанів. Для світлин та відео матуся і донечка одягнули однакові костюми помаранчевого кольору, а Кайлі зробила ще й стильний макіяж. Вони не лише разом пекли печиво, а й розважались на кухні та багато сміялись.

"Я повернулась з моєю улюбленою дівчинкою, щоб показати, як ми готуємо печиво", – написала під кадрами Кайлі Дженнер у своєму профілі в інстаграмі.

Для перегляду усіх фотографій гортайте праворуч:

Що цікаво, незважаючи на вік Стормі, 2-річна дівчинка пильно слідкувала за процесом приготування смаколиків і брала активну участь у ньому. Відеоролик, де Кайлі та Стормі готують печиво на Геловін, лише за одну добу зібрало більше чотирьох мільйонів переглядів у ютубі. Пропонуємо і вам переглянути його.

Як готувати печиво на Геловін: відео рецепту від Кайлі Дженнер