Американская блогерша и предпринимательница Кайли Дженнер обожает праздник Хэллоуина и ежегодно отмечает его с подругами или сестрами. В этом году неизвестно, как звезда будет праздновать из-за пандемии коронавируса, но девушка уже продемонстрировала свои первые подготовки вместе с дочкой Сторми.

Меньше чем за месяц в США будут отмечать Хэллоуин – День всех святых (1 ноября). В ночь перед праздником звезды и все остальные американцы одеваются в страшные или фановые костюмы своих любимцев и устраивают вечеринки. Маленькие любители праздника ходят по домам и просят вкусные подарки. В 2020 году праздник, наверное, будет другим из-за пандемии коронавируса, но это не мешает отмечать праздник так, как будет всем удобно.

Стоит знать Хэллоуин-2020: когда и как отмечают жуткий праздник

Свой пример решила продемонстрировать миллионерша Кайли, которая вместе с дочерью испекла миловидное печенье в хеллоуинской тематике – с рисунками призраков, тыквы и летучих мышей. Для фотографий и видео мама и дочь одели одинаковые костюмы оранжевого цвета, а Кайли сделала еще и стильный макияж. Они не только вместе пекли печенье, но и развлекались на кухне и много смеялись.

"Я вернулась с моей любимой девочкой, чтобы показать, как мы готовим печенье", – написала под кадрами Кайли Дженнер в своем профиле в инстаграме.

Для просмотра всех фотографий листайте вправо:

Что интересно, несмотря на возраст Сторми, 2-летняя девочка пристально следила за процессом приготовления сладостей и принимала активное участие в нем. Видеоролик, где Кайли и Сторми готовят печенье на Хэллоуин, только за одни сутки собрал более четырех миллионов просмотров на ютубе. Предлагаем и вам посмотреть его.

Как готовить печенье на Хэллоуин: видео рецепта от Кайли Дженнер