Американский певец Робин Тик станет отцом в четвертый раз. Для его жены, Эйприл Гири, этот ребенок будет третьим. Модель выложила фото в купальнике и с беременным животом.

Жена американского певца и автора песен Робина Тика в третий раз беременна. Об этом она оповестила миловидным способом, опубликовав милую фотографию на своей официальной странице в инстаграме.

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Модель Эйприл Гири предстала на пляже в синем купальнике и продемонстрировала немаленький животик.

Извините, мы не можем развлекаться, здесь пандемия и я беременна... снова. Нам нравится постоянство!

– подписала фотографию жена Робина Тика.

Эйприл Гири беременна / Instagram / @aprillovegeary

Поклонники засыпали будущую мамочку поздравлениями. "Поздравляем, красавица!", "Приветствие нашей красавице", "Поздравляю! Я так рада за вас обоих!".

Что известно о супругах Робина Тика и Эйприл гири

В 2005 году американский певец женился на Пауле Паттон, которая через пять лет родила ему сына Джулия. После десяти лет брака женщина подала на развод.

Но уже в 2014 году Робин Тик познакомился с Эйприл Гири. Через четыре года модель забеременела и родила дочь Мию, перед Рождеством пара поженилась. Впоследствии на свет появилась и вторая дочь Эйприл – Лола. Теперь женщина ждет третьего ребенка, а для певца это будет четвертый.

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