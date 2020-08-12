Український шоумен та співак JULIK разом з родиною та друзями цього року вирішив відкривати для себе нові місця відпочинку. Артист завітав до мальовничого краю Карпат, села Яблуниці, де протягом тижня насолоджуватиметься неймовірною красою природи.

Цього року знаменитості, як і багато інших людей, надають перевагу відпочинку в Україні. Оскільки поширення коронавірусної хвороби у світі триває, то не всі наважуються відправитися у закордонні подорожі. Тому під час літніх відпусток українці вивчають мальовничі місця рідної землі. Співак та шоумен JULIK разом із найближчими людьми також мандрує Україною. Артист поділився з журналістами 24 каналу враженнями від внутрішнього туризму.

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Я давно планував відпочити. В умовах карантину вирішив не відправлятися далеко, а провести сімейну відпустку у серці Карпат. Декілька днів для перезавантаження, натхнення були необхідні. На свіжому повітрі набираюся сил на новий робочий сезон,

– поділився JULIK.

Співак розповів, що під час такого відпочинку можна поплавати у басейні, затишного вечора посидіти разом із друзями чи сім'єю біля вогнища, прогулятися красивою місцевістю та побути у гармонії з природою. Звісно, що не варто забувати про ласування смачною їжею.



JULIK з дружиною та сином / Фото: Пресслужба

"З упевненістю можу сказати, що мандрувати Україною – нереально круто. Раджу кожному виділяти хоча б декілька днів на поїздки, які урізноманітнять звичайні будні. У такій місцевості можна усамітнитися, відпочити від турбот та повсякденної метушні", – розповів артист.



JULIK з друзями відпочиває в Карпатах в селі Яблуниці / Фото: Пресслужба