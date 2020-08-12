Украинский шоумен и певец JULIK вместе с семьей и друзьями в этом году решил открывать для себя новые места отдыха. Артист посетил живописный край Карпат, село Яблуница, где в течение недели будет наслаждаться невероятной красотой природы.

В этом году знаменитости, как и многие другие люди, предпочитают отдыхать в Украине. Поскольку распространение коронавирусной болезни в мире продолжается, то не все решаются отправиться в зарубежные путешествия. Поэтому во время летних отпусков украинцы изучают живописные места родной земли. Певец и шоумен JULIK вместе с близкими людьми также путешествует по Украине. Артист поделился с журналистами 24 канала впечатлениями от туризма.

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Я давно планировал отдохнуть. В условиях карантина решил не отправляться далеко, а провести семейный отпуск в сердце Карпат. Несколько дней для перезагрузки, вдохновения были необходимы. На свежем воздухе набираюсь сил на новый рабочий сезон,

– поделился JULIK.

Певец рассказал, что во время такого отдыха можно поплавать в бассейне, уютным вечером посидеть вместе с друзьями или семьей у костра, прогуляться по красивой местности и побыть в гармонии с природой. Конечно, не стоит забывать о вкусной еде.



JULIK с женой и сыном / Фото: Пресс-служба

"С уверенностью могу сказать, что путешествовать по Украине – нереально круто. Советую каждому выделять хотя бы несколько дней на поездки, которые разнообразят обычные будни. В такой местности можно уединиться, отдохнуть от забот и повседневной суеты", – рассказал артист.



JULIK с друзьями отдыхает в Карпатах в селе Яблуница / Фото: Пресс-служба