41-річний американський співак Ашер стане батьком втретє. Його обраниця Дженн Гойкочея вагітна первістком. Музикант виховує двох синів від шлюбу зі стилісткою Тамекою Фостер.

Найуспішніших R&B-музиканті афроамериканського походження та володар Греммі Ашер невдовзі стане багатодітним батьком. Його 36-річна дівчина Дженн Гойкочея народить йому третю дитину. Про це інформує видання US Weekly, посилаючись на джерело, близьке до пари.

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31 серпня закоханих помітили на прогулянці в Лос-Анджелесі поблизу продюсерської студії виконавця. Кохана Ашера Дженн не приховувала свій великий живіт, не залишивши сумнівів, що вона вагітна.

"Вони у захваті і дуже схвильовані", – повідомили інсайдери.

Зазначимо, що для Дженн Гойкочея ця дитина стане першою, у той час як співак вже виховує 11-річного сина Навіда та 12-річого Ашера, які народились у дворічному шлюбі музиканта зі стилісткою Тамекою Фостер.

Що відомо про роман Ашера з Дженн Гойкочея?

Вперше про їхній роман заговорили у жовтні 2019 року, коли пару помітили разом за лаштунками заходу Hollywood Bowl. Варто зазначити, що обраниця Ашера працює музичною продюсеркою, тому, схоже, закохані познайомились саме завдяки спільній індустрії. Карантин співак проводив зі своїми дітьми, що демонстрував у мережі, а от спільні фото з Дженн публікувати не став.