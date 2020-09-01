41-летний американский певец Ашер станет отцом в третий раз. Его избранница Дженн Гойкочеа беременна первенцем. Музыкант воспитывает двух сыновей от брака с стилисткой Тамекой Фостер.

Самый успешный R&B-музыкант афроамериканского происхождения и обладатель Грэмми Ашер вскоре станет многодетным отцом. Его 36-летняя девушка Дженн Гойкочеа родит ему третьего ребенка. Об этом сообщает издание US Weekly, ссылаясь на источник, близкий к паре.

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31 августа влюбленных заметили на прогулке в Лос-Анджелесе вблизи продюсерской студии исполнителя. Избранница Ашера Дженн не скрывала свой большой живот, не оставив сомнений, что она беременна.

"Они в восторге и очень взволнованы", – сообщили инсайдеры.

Отметим, что для Дженн Гойкочеа этот ребенок станет первым, в то время как певец уже воспитывает 11-летнего сына Навида и 12-летнего Ашера, которые родились в двухлетнем браке музыканта со стилисткой Тамекой Фостер.

Что известно о романе Ашера с Дженн Гойкочеа?

Впервые об их романе заговорили в октябре 2019 года, когда пару заметили вместе за кулисами мероприятия Hollywood Bowl. Стоит отметить, что избранница Ашера работает музыкальным продюсером, поэтому, похоже, влюбленные познакомились именно благодаря совместной индустрии. Карантин певец проводил со своими детьми, что демонстрировал в сети, а вот общие фото с Дженн публиковать не стал.