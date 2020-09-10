Популярна співачка Лілі Аллен і актор серіалу "Дуже дивні дива" Девід Гарбор одружились. Зіркова пара обрала незвичний формат весілля, а наречена здивувала світ вибором сукні.

Таємна церемонія весілля пройшла 7 вересня у Лас-Вегасі. Вінчання Лілі Аллен і Девіда Гарбора влаштували у каплиці Грейсленд у присутності двійника Елвіса Преслі, про що свідчать перші фото, які з'явились в інстаграмі.

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"На весіллі, влаштованому самим королем, народна принцеса вийшла заміж за відданого, низького походження, але доброго власника кредитної карти на красивій церемонії, освітленій попелястим небом завдяки палаючого штату, що знаходиться за багато миль звідси, в розпал глобальної пандемії", – з гумором підписав кадри Девід Гарбор.

Для церемонії співачка Лілі Аллен обрала коротку білосніжну сукню від Dior, яку прикрашали чорні ґудзики і тонкий пояс. До вбрання зірка підібрала чорні туфлі на великих підборах, що теж не типово для весілля. А от від традиційної фати артистка не відмовилась: аксесуар прикрашав зачіску знаменитості.

Водночас Девід Гарбор красувався у класичному костюмі з краваткою.

Не менше Лілі Аллен і Девід Гарбор здивували прихильників застіллям. Новоспечене подружжя з найближчими родичами відвідали кафе In-N-Out. І просто на вулиці влаштували святкування весілля, поїдаючи бургери.

Що відомо про стосунки Лілі Аллен і Девіда Гарбора

Про роман пари стало відомо тільки в січні 2020 року. Тоді Лілі Аллен і Девід Гарбор прийшли на церемонію вручення премій BAFTA, тримаючись за руки. Вже у травні артистка опублікувала фото в інстаграмі, де виднівся перстень на безіменному пальці. Так закохані оголосили про заручини.

Перед весіллям Лілі і Девід вирішили поїхати на відпочинок. Закохані обрали сонячну Хорватію, де провели час з двома дітьми Аллен від попередніх стосунків з художником Семом Купером.