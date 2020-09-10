Популярная певица Лили Аллен и актер сериала "Очень странные дела" Дэвид Харбор поженились. Звездная пара выбрала необычный формат свадьбы, а невеста удивила мир выбором платья.

Тайная церемония свадьбы прошла 7 сентября в Лас-Вегасе. Венчание Лили Аллен и Дэвид Харбор устроили в часовне Грейсленд в присутствии двойника Элвиса Пресли, о чем свидетельствуют первые фото, которые появились в инстаграме.

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"На свадьбе, устроенной самим королем, народная принцесса вышла замуж за преданного, низкого происхождения, но хорошего владельца кредитной карты на красивой церемонии, освещенной пепельным небом благодаря горящему штату, находящемуся за много миль отсюда, в разгар глобальной пандемии", – с юмором подписал кадры Дэвид Харбор.

Для церемонии певица Лили Аллен выбрала короткое белоснежное платье от Dior, которое украшали черные пуговицы и тонкий пояс. К наряду звезда подобрала черные туфли на больших каблуках, что тоже не типично для свадьбы. А вот от традиционной фаты артистка не отказалась: аксессуар украшал прическу знаменитости.

В то же время Дэвид Харбор красовался в классическом костюме с галстуком.

Не менее Лили Аллен и Дэвид Харбор удивили поклонников застольем. Новоиспеченные супруги с ближайшими родственниками посетили кафе In-N-Out. И прямо на улице устроили празднование свадьбы, поедая бургеры.

Что известно об отношениях Лили Аллен и Дэвида Харбора

О романе пары стало известно только в январе 2020 года. Тогда Лили Аллен и Дэвид Харбор пришли на церемонию вручения премий BAFTA, держась за руки. Уже в мае артистка опубликовала фото в инстаграме, где виднелось кольцо на безымянном пальце. Так влюбленные объявили о помолвке.

Перед свадьбой Лили и Дэвид решили поехать на отдых. Влюбленные выбрали солнечную Хорватию, где провели время с двумя детьми Аллен от предыдущих отношений с художником Сэмом Купером.