39-річна американська співачка Келлі Роуленд вагітна вдруге. Зірка вже виховує 5-річного сина Тайтана від чоловіка і музичного менеджера Тіма Везерспуна, а наразі чекає на появу другої дитини. Вона оголосила про майбутнє поповнення, знявшись для обкладинки глянцю.

На особистій сторінці в інстаграмі Келлі Роуленд показала фото для журналу Women's Health, гучно заявивши про свою другу вагітність. Вона не стала розсекречувати стать малюка, однак сміливо оголила чималий живіт під час фотосесії.

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Келлі Роуленд зізналась, що з 46-річним коханим Тімом Везерспуном давно мріяла про другу дитину, однак саме в розпал пандемії коронавірусу вони зважились на поповнення у сім'ї. Сама ж артистка не очікувала, що завагітніє так швидко.

Вона наголосила, що в лютому 2021 року їй виповниться 40, тому зараз зірка як ніколи уважна до свого здоров'я. Проте йти в декрет і відмовлятися від музичної кар'єри Келлі Роуленд не планує.

У лютому мені виповниться 40 років, і турбота про себе дуже важлива для мене! Коли я завагітніла, то подумала: шанувальники будуть розчаровані, адже вони хотіли, щоб у мене вийшов новий альбом, а не з'явилася дитина,

– зізналась співачка.

Вона прагне поєднувати материнство з записом і випуском нового альбому, на який так чекають прихильники.

Вагітна Келлі Роуленд на обкладинці глянцю

Артистка на обкладинці журналу Women's Health з'явилась у розкішній плісированій сукні з шовку помаранчевого кольору. Вбрання на бретелях ефектно підкреслювало фігуру майбутньої мами. Волосся вона залишила природно хвилястим і зробила легкий макіяж.



Келлі Роуленд вагітна вдруге / Фото Instagram / @kellyrowland

Інші образи Келлі Роуленд були не менш фантастичними. На узбережжі океану вона приміряла чорний костюм, який складався з топу з об'ємними рукавами і штанів, та атласну майку зі шлейфом, яка дозволила показати форми у всій красі. Також співачка постала у прозорій пляжній сукні з розрізом до грудей, яка гарно розвівалась на вітрі.



Келлі Роуленд вагітна вдруге / Фото Instagram / @kellyrowland