39-летняя американская певица Келли Роуленд беременна во второй раз. Звезда уже воспитывает 5-летнего сына Тайтана от мужа и музыкального менеджера Тима Уизерспуна, а сейчас ждет появления второго ребенка. Она объявила о предстоящем пополнении, снявшись для обложки глянца.

На личной странице в инстаграме Келли Роуленд показала фото для журнала Women's Health, громогласно заявив о своей второй беременности. Она не стала рассекречивать пол малыша, однако смело обнажила немалый живот во время фотосессии.

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Келли Роуленд призналась, что с 46-летним возлюбленным Тимом Уизерспуном давно мечтала о втором ребенке, однако именно в разгар пандемии коронавируса они решились на пополнение в семье. Сама же артистка не ожидала, что забеременеет так быстро.

Она подчеркнула, что в феврале 2021 года ей исполнится 40, поэтому сейчас звезда как никогда внимательна к своему здоровью. Однако уходить в декрет и отказываться от музыкальной карьеры Келли Роуленд не планирует.

В феврале мне исполнится 40 лет, и забота о себе очень важна для меня! Когда я забеременела, то подумала: поклонники будут разочарованы, ведь они хотели, чтобы у меня вышел новый альбом, а не появился ребенок,

– призналась певица.

Она стремится совмещать материнство с записью и выпуском нового альбома, который так ждут поклонники.

Беременная Келли Роуленд на обложке глянца

Артистка на обложке журнала Women's Health появилась в роскошном плиссированном платье из шелка оранжевого цвета. Наряд на бретелях эффектно подчеркивал фигуру будущей мамы. Волосы она оставила естественно волнистыми и сделала легкий макияж.



Келли Роуленд беременна во второй раз / Фото Instagram / @kellyrowland

Другие образы Келли Роуленд были не менее фантастическими. На побережье океана она примерила черный костюм, который состоял из топа с объемными рукавами и брюк, и атласную майку со шлейфом, которая позволила показать формы во всей красе. Также певица предстала в прозрачном пляжном платье с разрезом до груди, которое хорошо развевалось на ветру.



Келли Роуленд беременна во второй раз / Фото Instagram / @kellyrowland