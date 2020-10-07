Певица Келли Роуленд во второй раз станет мамой: фантастические фото для обложки глянца
39-летняя американская певица Келли Роуленд беременна во второй раз. Звезда уже воспитывает 5-летнего сына Тайтана от мужа и музыкального менеджера Тима Уизерспуна, а сейчас ждет появления второго ребенка. Она объявила о предстоящем пополнении, снявшись для обложки глянца.
На личной странице в инстаграме Келли Роуленд показала фото для журнала Women's Health, громогласно заявив о своей второй беременности. Она не стала рассекречивать пол малыша, однако смело обнажила немалый живот во время фотосессии.
К теме Моя миниверсия: Орландо Блум впервые рассказал о новорожденной дочери от Кэти Перри
Келли Роуленд призналась, что с 46-летним возлюбленным Тимом Уизерспуном давно мечтала о втором ребенке, однако именно в разгар пандемии коронавируса они решились на пополнение в семье. Сама же артистка не ожидала, что забеременеет так быстро.
Она подчеркнула, что в феврале 2021 года ей исполнится 40, поэтому сейчас звезда как никогда внимательна к своему здоровью. Однако уходить в декрет и отказываться от музыкальной карьеры Келли Роуленд не планирует.
В феврале мне исполнится 40 лет, и забота о себе очень важна для меня! Когда я забеременела, то подумала: поклонники будут разочарованы, ведь они хотели, чтобы у меня вышел новый альбом, а не появился ребенок,
– призналась певица.
Она стремится совмещать материнство с записью и выпуском нового альбома, который так ждут поклонники.
Беременная Келли Роуленд на обложке глянца
Артистка на обложке журнала Women's Health появилась в роскошном плиссированном платье из шелка оранжевого цвета. Наряд на бретелях эффектно подчеркивал фигуру будущей мамы. Волосы она оставила естественно волнистыми и сделала легкий макияж.
Келли Роуленд беременна во второй раз / Фото Instagram / @kellyrowland
Другие образы Келли Роуленд были не менее фантастическими. На побережье океана она примерила черный костюм, который состоял из топа с объемными рукавами и брюк, и атласную майку со шлейфом, которая позволила показать формы во всей красе. Также певица предстала в прозрачном пляжном платье с разрезом до груди, которое хорошо развевалось на ветру.
Келли Роуленд беременна во второй раз / Фото Instagram / @kellyrowland
Келли Роуленд беременна во второй раз / Фото Instagram / @kellyrowland
Келли Роуленд беременна во второй раз / Фото Instagram / @kellyrowland
Напомним, Келли Роуленд прославилась как одна из участниц популярной в 90-х группы Destiny's Child, в которой выступала вместе с Бейонсе и Мишель Уильямс.
Певица вышла замуж за музыкального менеджера Тима Уизерспуна в 2014 году после 3 лет отношений. У супругов есть 5-летний сын Тайтан.